شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 7 أشخاص لمتاجرتهم بقواطع نحاسية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية و3 مواطنين، لمتاجرتهم بقواطع نحاسية وكهربائية مجهولة المصدر، متخذين من استراحة بمدينة الرياض مكانًا لتخزينها.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جهود شرطة الرياض

كانت شرطة منطقة الرياض، الخميس الماضي، قبضت على مواطن سرق مركبة أثناء وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة، أثناء انشغال صاحبها بالصيانة.

وأكد الأمن العام، استرداد المركبة وإيقاف المواطن واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالة إلى النيابة العامة.