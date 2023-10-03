شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الأعمال التجارية الأيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للأعمال التجارية والتوظيف والتجزئة الأيرلندي نيل ريتشموند.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.