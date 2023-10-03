شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الهلال ونساجي يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال ونساجي يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي نساجي في استاد أزادي بإيران، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

تعادل الزعيم مع نادي نافباخور إيجابيًا بهدفٍ لمثله في الجولة الأولى، أما النادي الإيراني فاز على نادي مومباي سيتي الهندي بهدفين دون رد.

وهناك 10 مجموعات بواقع 40 فريقًا يشاركون في دوري أبطال آسيا، يتأهل منها الأول وأفضل 6 من المركز الثاني للدور الـ 16 من البطولة، لذا على الهلال السعودي حصد المزيد من النقاط مباراة اليوم والمباريات المقبلة ليضمن تأهله للدور الـ 16، ويعتبر الهلال الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 4 ألقاب.



متى مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة الهلال ونساجي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا، هو يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

وتنطلق صافرة البداية للمباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

هناك وفرة من الخيارات لمتابعة مباراة الهلال ونساجي، ولكنها تعتمد على أي دولة يقيم فيها المشاهد.

في السعودية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة SSC1 HD، أما في الإمارات ستكون منقولة عبر قناتي "AD Sports Asia" ودبي الرياضية الآسيوية.

أما إذا كنت في قطر أو في أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمباراة مذاعة عبر قناة "beIN Sports AFC".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

قنوات "بي إن سبورتس الآسيوية" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، كما يمكنك مشاهدة قناة SSC1 HD فقط عبر قمر سهيل سات.

الجدير بالذكر أن مباريات دوري أبطال آسيا 2024، بما في ذلك مباراة الهلال ونساجي، مشفرة وتحتاج إلى اشتراك خاص لمتابعتها.

تردد beIN Sports AFC HD على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد beIN Sports AFC HD على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للهلال ضد نساجي الإيراني

يشارك في دوري أبطال آسيا 6 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة أحدهم من داخل القارة، ولعدم امتلاك الهلال لأي لاعب محترف آسيوي، سيشرك 5 من نجومه الجدد فقط.

تشكيلة الهلال ضد نساجي الإيراني: 4-2-3-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

سالمان الفرج - روبين نيفيس

سالم الدوسري - نيمار - مالكوم

ألكسندر ميتروفيتش

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الهلال ونساجي متاحًا عبر أكثر من وسيلة، في مقدمتها تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت".

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP"، وسيكون اللقاء منقولًا أيضًا من خلال تطبيق "Starzplay".

يأمل الهلال في مصالحة جماهيره عندما يواجه نساجي الإيراني على ملعب الأخير وذلك في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2024.

كتيبة المدرب جورجي جيسوس لا تمتلك خيارا آخر سوى العودة من إيران بالفوز، لا سيما وأن الانتقادات وصلت إلى ذروتها في الآونة الأخيرة لأسباب مختلفة.

وأُلغيت مباراة الاتحاد وسباهان، يوم الإثنين، في إيران لوجود تماثيل وصور ذات مدلولات سياسية في ملعب اللقاء، ويبقى مجهولًا كيف سيكون حال ملعب آزادي المحتضن لقمة الهلال ونساجي.

الهلال فريق أكثر خبرةً وتاريخًا. يمتلك الزعيم تاريخًا طويلًا في البطولات القارية، حيث فاز بدوري أبطال آسيا 4 مرات. أما نساجي مازاندران فهو فريق جديد نسبيًا في المسابقة، حيث يشارك للمرة الأولى.

الهلال هو المرشح الأقوى للفوز في المباراة، حيث يتمتع بفريق قوي ومدرب متمرس، ويتمتع بأفضلية في المستوى الفني والتجربة، إذ يلعب في دوري أبطال آسيا منذ سنوات عديدة.

يوجد بث آخر أسفل الصفحة في حالة التوقف

يتميز الهلال بضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم للفريق هذا الموسم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعد نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويمتلك مهاراتٍ فنيةً عاليةً، وقدرةً على صناعة الأهداف وتسجيلها، كما أنه لاعب صاحب خبرة كبيرة، وقد لعب لعديد الأندية الكبرى في العالم، مثل سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وأدت الصفقات والنجوم الجدد لتحسين أداء الهلال بشكل ملحوظ، حيث ساهمت في تعزيز صفوف الفريق في جميع الخطوط، على سبيل المثال، أدت صفقة التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي إلى تحسين أداء الفريق الدفاعي، بينما ظهر خطا الوسط والهجوم بشكل أفضل، بعد ضم روبن نيفيز ومالكوم وألكساندر ميتروفيتش.