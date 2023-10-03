شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من الاتحاد بعد أزمة مباراة سباهان الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر مسئوولي نادي اتحاد جدة بيان رسمي بشأن الأزمة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان الإيراني.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

يود الاتحاد الإيضاح أنه بعد الوصول للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وبإمكان الفريق مغادرة المعلب.

وفقًا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح.

في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.



الاتحاد ينسحب من مباراة سباهان الإيراني

وقرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والطاقم الفني والإداري، الانسحاب من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان، التي كان مقررًا أن تقام على ملعب نقش جهان، في مدينة أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث طالب إداريو الاتحاد، المراقب الإداري الآسيوي، بإزالة التماثيل أو الصور التي تتواجد في أرضية الملعب، والتي لا علاقة لها بالأبعاد الرياضية، وإلا لن يخوض الفريق المباراة.