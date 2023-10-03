انت الان تتابع "الحياة الفطرية": غرامةُ التصرف بالكائنات الفطرية المصيدة تصل لـ20 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 4:23 مساءً

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن غرامةَ التصرف بالكائنات الفطرية المصيدة بشكل يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، تصل إلى 20 ألف ريال. وتفصيلًا: أوضح المركز عبر حسابه في منصة "X" أن غرامة عرض الكائنات البرية المصيدة تصل إلى 20 ألف ريال، وكذلك غرامة بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص؛ تصل إلى 20 ألف ريال. وتابع المركز: أن عقوبةَ تصدير الكائنات البرية المصيدة من دون ترخيص؛ غرامةٌ مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

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