ببرامج تعليمية وتدريبية ومبادرات نوعية.. تعليم جدة يشارك في معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 4:47 مساءً

تشارك الإدارة العامة لتعليم بمحافظة جدة،‬⁩ في فعاليات "معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب"، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بمركز جدة للمعارض والفعاليات. وقامت المديرة العامة للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لجناح الإدارة بالمعرض، وأشادت بجهود القائمين على الجناح وتفاعل الطلاب والطالبات ورواد المعرض مع البرامج التعليمية والتدريبية والفنية التي تُقدم فيه من خلال الركن الخاص بالتعليم، الذي ستقدم فيه مجموعة من البرامج التدريبية والعروض المرئية، والمبادرات النوعية، إلى جانب عدد من الفعاليات التعليمية والفنية المصاحبة. وتشمل مشاركة تعليم جدة في جناحها بالمعرض فعاليات وبرامج تنفذها أكثر من 25 إدارة ومكتب تعليم، ويضم الجناح المنصة الرئيسية، وركن القاعات التدريبية التي سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية تستهدف الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وكذلك زوار المعرض، إلى جانب ركن أرض الفعاليات للإدارات ومكاتب التعليم المشاركة، كما سيتم في ثالث أيام الفعاليات، يوم الخميس القادم، الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر، من خلال تنفيذ فعاليات لتكريم المعلمين والمعلمات.

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