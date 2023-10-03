إدارة المجاهدين تنفي صحة "إعلان وظائف" متداول

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الإدارة العامة للمجاهدين، أنه لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف فيها بالوقت الراهن.

ودعت الجميع لضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والمتمثلة في حسابها الموثق على منصة إكس، أو وكالة الأنباء السعودية.

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