شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الابتكار.. تفاصيل زيارة مدير منظمة الملكية الفكرية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، في إطار زيارته للمملكة العربية السعودية، التي اختتمت اليوم، عددًا من المسؤولين، لتعزيز التعاون المشترك وبحث أوجه الشراكة المستقبلية بين المملكة والمنظمة في مجال الملكية الفكرية.

وشملت اللقاءات، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سامي بن إبراهيم الحسيني؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

دعم الابتكار والإبداع

خلال الزيارة وقع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، ورئيس جامعة أم القرى، فريد الغامدي، مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مذكرة تفاهم مشتركة؛ بهدف تنمية الموارد البشرية بمجال الملكية الفكرية عبر برامج ماجستير مشترك في الملكية الفكرية وريادة الأعمال، وتعزيز المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجال الملكية الفكرية.

كما أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية و"نيوم" عن توقيع خطاب نوايا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تبحث تطوير مبادرات لتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع من أجل المستقبل، وبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأطراف الثلاث حيث وقع الخطاب كل من الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية عبد العزيز السويلم، والرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ.

ووقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتمكين ودعم الحلول البديلة لتسوية المنازعات في الملكية الفكرية وتنفيذ خيارات المصالحة والتحكيم في مجالات الملكية الفكرية لتحسين إجراءات إنفاذ الحقوق وتخفيف الأعباء على الجهات القضائية.

الملكية الفكرية

في سياق الجهود الداعمة، عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورشة عمل شبه إقليمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني بشأن إنفاذ الملكية الفكرية لمسؤولي إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار السويلم إلى أن زيارة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمملكة تأتي في إطار العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المشتركة مع المنظمة في مجال الملكية الفكرية إيمانا بأهمية تعزيز الجهود بين الهيئة والمنظمة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.