شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات نائب وزير الخارجية في طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس وزراء طاجيكستان عثمان علي عثمان زاده، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات الثنائية

كما التقى "الخريجي"، رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان، محمد طاهر ذاكر زاده، بمقر البرلمان في العاصمة دوشنبيه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون البرلماني بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة.

حضر اللقاءان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان، وسفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.