شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة من النصر السعودي لخطف نجم ريال مدريد في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخطط مسئوولي نادي النصر السعودي لإبرام صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من داخل صفوف الفريق الأول الكروي بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة من أجل المنافسة على كافة الألقاب والبطولات هذا الموسم تحت القيادة الفنية للمدرب لويس كاسترو.

ووفقًا للصحفي الموثوق ” اكرم كونور “، أوضح أن مسئوولي نادي النصر يدرس التعاقد مع ناتشو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في يناير المقبل خلال الفترة الشتوية لتدعيم صفوفه.

وأشارت التقارير إلى أن مسئوولي نادي ريال مدريد لن يرحبوا برحيل ناتشو عن الفريق بسبب الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الملكي هذا الموسم خاصة بعد إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

أزمة تقف في وجه النصر لضم نجم ريال مدريد

وتأتي الأزمة الثانية التي تقف عائقًا أمام نادي النصر، عدم وجود مجال للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لاكتمال قائمة الأجانب هذا الموسم بوجود 8 لاعبين، وفي هذه الحالة سيكون الجهاز الفني مضطرًا لاستبعاد لاعبًا من الأساسيين لتسجيل ناتشو بديلًا له.

وينتهي عقد ناتشو البالغ من العمر 33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، ولم يفتح النادي مفاوضات مع وكيل أعماله حتى الآن لمناقشة العقد الجديد.