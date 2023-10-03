انت الان تتابع بعد قرابة 48 ساعة من فقدانه.. العثور على "مفقود ختبة" متوفّى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 5:13 مساءً

قال أحمد الشهري شقيق "مفقود ختبة" بمحافظة المجاردة: إنه تم العثور على شقيقه عصر اليوم متوفّى في إحدى قرى مركز ختبة. وتفصيلًا: أكد "الشهري" لـ"الخليج 365" مشاركة فريق "الشامخ للبحث والإنقاذ والإغاثة" في عملية البحث، بعد نشر "الخليج 365" للمناشدة مساء أمس، مشيرًا إلى عثور الفريق برفقة المتطوعين من أهالي القرية والأقارب؛ على شقيقه متوفّى في قرية "الجماء" بمركز ختبة في محافظة المجاردة. فيما باشرت الأجهزةُ الأمنية الموقعَ، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة. وكانت أسرة الفقيد أعلنت عن فقدانه منذ عصر الأحد، بعد أن غادر المنزل، ونشرت "الخليج 365" المناشدة بعنوان ""الشهري" مفقود في مركز ختبة بمحافظة المجاردة.. ومناشدات للبحث عنه"؛ قال فيه شقيق المفقود: يعاني شقيقي اعتلالات نفسية، وخرج من منزلنا في مركز ختبة عصر أول من أمس الأحد دون اصطحاب هاتفه الجوال، الذي تركه في المنزل، وعندما تأخّر بدأنا البحث مع بعض الأقارب والجيران في مواقع عدة دون الوصول لأي أثر".

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