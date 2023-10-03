شكرا لقرائتكم خبر عن لترويجهما المخدرات.. القبض على شخصين في مكة ورفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الميانمارية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الحدود الشمالية

وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة رفحاء، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.