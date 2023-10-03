ضبط 11 مخالفًا لدخولهم محميات دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة، (9) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين والسورية، لارتكابهم مخالفة دخول المحمية من دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.