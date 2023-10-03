دوري أبطال آسيا: الهلال يقسو على ناساجي الإيراني بثلاثية ويعتلي الصدارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 6:26 مساءً

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً خارج ملعبه بتغلبه على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. منح النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش التقدم للهلال منذ الدقيقة 18عندما حول عرضية البريك برأسه إلى داخل الشباك، وعزز النجم البرازيلي نيمار تقدم الهلال بتسجيله الهدف الثاني من قذيفة صاروخية عند الدقيقة 58 وأطلق البديل صالح الشهري رصاصة الرحمة بالشباك الإيرانية بتسجيله الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+3. وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة فاز نادي نافباهور الأوزبكي على ضيفه مومباي سيتي الهندي 3-0 يوم الثلاثاء على الاستاد المركزي في نامانغان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024. وبهذه النتيجة تصدر الهلال ونافباهور ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين لكل منهما، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.

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