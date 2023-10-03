انت الان تتابع لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين الاتحادين .. "القاسم" يستقبل الأمين العام للاتحاد الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد الهولندي خييس دي يونج، وذلك في مكتبه بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والهولندي في تطوير عددٍ من المجالات أبرزها الفئات السنية والكرة النسائية والتقنية في كرة القدم، كما تم مناقشة مجموعة من الفرص المستقبلية بين الاتحادين.

كانت هذه تفاصيل خبر لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين الاتحادين .. "القاسم" يستقبل الأمين العام للاتحاد الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.