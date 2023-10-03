غدًا في مؤتمر صحفي.. وزير التعليم يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم

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محمد بن مسعود - الدمام - يُعقد مساء غد الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي عند الساعة الرابعة عصرًا، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، كما يجيب عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي يُنقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.

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