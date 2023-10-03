ضبط 39 في مخالفات رعي ودخول محميات

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفا لنظام البيئة، 16 مواطنا، و12 مقيما من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 530 متنا من الإبل، و270 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفا لنظام البيئة، 16 مواطنا، و12 مقيما من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 530 متنا من الإبل، و270 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مخالفا لنظام البيئة، 9 مواطنين، ومقيمان من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفة دخول المحمية من دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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