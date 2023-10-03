حلول إبداعية لتغيرات المناخ والنظام البيئي بدعم من «إثراء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تبحث مشاريعهم عن معالجة قضايا معاصرة كتغيرات المناخ والنظام البيئي مع طرح عدد من التحديات وإيجاد حلول تقنية لها، أنهى المتأهلون في برنامج الإقامة الخاص بالحلول الإبداعية الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) برنامج التدريب المكثف في المملكة المتحدة بعد اجتيازهم مستوى التدريب المحلي في المركز على أيدي خبراء محليين وعالميين. وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في إثراء مزنة الزامل أن البرنامج التدريبي لهذا العام تجربة استثنائية قدمها المركز للمشاركين على مدى 5 أيام في لندن ومانشستر؛ لتعزيز القيمة التدريبية والمعرفية للبرنامج وتوفير فرص للتواصل مع خبراء الصناعة في مجال التقنيات الغامرة في المملكة المتحدة، من خلال سلسلة ورش عمل وزيارات ميدانية لشركات وأستوديوهات متخصصة كأستوديو Dock10 virtual production، حيث تم توفير حلقات نقاشية على نطاق واسع تعرف المشاركون من خلالها على إمكانات تطوير المحتوى الغامر لتسخير التقنيات في مشاريعهم سواء أدوات أو منتجات أو تطبيقات.

وكشف المتأهلون خلال البرنامج التدريبي الدولي المقام في كل من مانشستر ولندن بأن المشاريع التي ترتكز على تقنية الواقع الغامر والواقع المعزز مواكبة للتطلعات العالمية في التقدم الرقمي. من مشاريع الحلول الإبداعية: «إحياء» للمتأهلة فاطمة الدبيسي، يتعمق في واقع تدور مجرياته في عالم الأنهار وبداخله نظام بيئي حيث يحاول بطل اللعبة أن يوفر حماية لنبتة وحيدة وسط صراع تعيشه وتحديات تؤثر على سير حياتها وعلى الواقع البشري.

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