شكرا لقرائتكم خبر 192 دولة في الاتحاد البريدي تتبنى قرار «حل الرياض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض، أن أول القرارات تتمحور حول تعزيز الترابط والتكامل في القطاع البريدي العالمي بمسمى «حل الرياض».

ويأتي القرار على إثر المناقشات المستمرة على مدى أعوام، وصدرت عنها مقترحات وتوصيات رئيسة لتطوير القطاع اللوجستي وتعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد وبقية القطاع البريدي ورفع جودة خدمات البريد العالمية من خلال فتح الاتحاد البريدي العالمي أبوابه لتوسيع نطاق منتجاته وخدماته.

وتشمل أيضا المبادرات المقترحة في قرار «حل الرياض» إنشاء نماذج عمل مخصصة، تهدف إلى تسهيل وصول الأطراف الأخرى من غير المشغلين المعينين أو المؤسسات البريدية الرسمية إلى خدمات الاتحاد البريدي العالمي، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون والتشاركية بين الأعضاء، وتحسين الخدمات البريدية على نطاق عالمي، وتطوير الشبكة البريدية العالمية وتعزيز ترابطها.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في العاصمة الرياض حتى الخامس من أكتوبر.