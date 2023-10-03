معرض لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أمس الأول، معرضا لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي، وذلك بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة، بالتزامن مع اليوم الدولي للحد من الهدر الغذائي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أمس الأول، معرضا لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي، وذلك بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة، بالتزامن مع اليوم الدولي للحد من الهدر الغذائي. وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد القرني، أن المعرض تضمن مراحل حفظ النعمة والاستدامة، إذ تم استعراض «تطبيق إكرام» الذي يقدم خدمة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الهدر والفقد في الغذاء.

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