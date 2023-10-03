شكرا لقرائتكم خبر هيئة المسرح تعرف بمبادرة تمثيل المملكة دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم، لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «مبادرة تمثيل المملكة دوليا»، والذي تلتقي خلاله بالممارسين والمهتمين بقطاع المسرح والفنون الأدائية بالمملكة، للتعريف بالمبادرة، والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي تمكن المستفيدين بالقطاع من المشاركة وتمثيل المملكة دوليا.

وستركز الهيئة خلال هذا اللقاء الذي سيقام الـ6 مساء على محاور عدة، أبرزها التعريف بمبادرة تمثيل المملكة دوليا، والتي تسعى إلى تعزيز حضور قطاع المسرح والفنون الأدائية السعودي دوليا، وزيادة عدد المشاركات السنوية للقطاع في المحافل الثقافية الدولية المرموقة، وتبادل المعرفة والمثاقفة بين المسرح السعودي والعالمي، واكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة، وبناء قدرات مستمدة من التجارب المسرحية العالمية المتقدمة.

إلى جانب استعراض آلية تفعيل المبادرة، وأبرز منجزاتها منذ تفعيلها ضمن استراتيجية الهيئة المتوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، إضافة إلى فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الفئة المستهدفة من المبادرة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة، التي دأبت الهيئة على تنظيمها بشكل دوري لخلق مساحة للنقاشات الهادفة، وتلقي المقترحات والأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير القطاع، والرقي بالحراك المسرحي السعودي.