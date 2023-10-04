لأول مرة بتاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه "مكارثي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 9:11 مساءً

لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة، أعلن مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، عزل رئيسه. وتفصيلاً، صوّت أعضاء المجلس على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري مكارثي، وفقاً للعربية نت. وبعد التصويت، تم إعلان عزل الرئيس الجمهوري كيفين مكارثي، وتعيين باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب الأمريكي.

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