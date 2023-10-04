من أمام قصر قرطاج.. اعتقال النائبة التونسية عبير موسي تمهيداً للتحقيق معها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 أكتوبر 2023, 9:55 مساءً

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن النيابة العامة قررت توقيف النائبة السابقة، عبير موسي على ذمة التحقيق، بعد اعتقالها من أمام قصر قرطاج مساء الثلاثاء. وقالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيداً للتحقيق معها، وفقاً للعربية نت. من جهتها، أكدت البرلمانية السابقة أن الأجهزة الأمنية اعتقلتها عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر المنصرم. يشار إلى أن موسي كانت اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية الشهر الفائت.

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