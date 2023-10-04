شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتسبب في أزمة لمسئوولي الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسبب النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حرج لإدارة النادي السعودي، بعد الانتصار الذي حققه الزعيم على ناساجي مازاندران، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا مدويًا على مضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي مازاندران الإيراني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آزادي بالعاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا "2023-2024"

نيمار يسجل في شباك ناساجي الإيراني

وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، الهدف الثاني للزعيم، في الدقيقة 58، بعد تلقي تمريرة من ناصر الدوسري، ليسدد كرة يسارية قوية في مرمى ناساجي على يسار الحارس، موقعًا على أول أهدافه بقميص الزعيم.

وأكد الإعلامي الرياضي "محمد الغامدي"، أن ما حدث اليوم مع البرازيلي نيمار جونيور، يضع إدارة الفريق السعودي في حرج كبير.

وكتب الغامدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "X" تويتر سابقًا: "سلمان الفرج سالم الدوسري علي البليهي ياسر الشهراني محمد البريك كل هؤلاء تقلدوا شارة القيادة ونيمار خارج القائمة... عيب".

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، مع نافباخور الأوزبكي، بينما تجمد رصيد ناساجي عند 3 نقاط، في المركز الثالث.