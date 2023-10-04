شكرا لقرائتكم خبر عن "إنترسك" يثري جلسات مؤتمري "السلامة من الحرائق" و"أمن المستقبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام معرض "إنترسك السعودية" جلسات حوارية في مؤتمري "السلامة من الحرائق وتقنياتها" و"أمن المستقبل"، اللذين يقامان تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات الإطفاء والأمن والسلامة من داخل المملكة وخارجها.

وافتتح جلسات "مؤتمر أمن المستقبل" محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي م. عالي بن محمد الزهراني، الذي أكد ما تتميز به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي وتأثير إقليمي وعالمي، ونهضة مباركة تحتم أن تكون المحافظة على السلامة هدفًا وثقافة وقيمة وطنية راسخة.

وناقشت الجلسات مجالات التعاون الدولي الأمني، والحد من المخاطر السيبرانية، ودور المرأة في المجال الأمني واستمرارية الأعمال والإدارة الفاعلة للمخاطر، وبناء مدن مستقبلية آمنة،.

بالإضافة إلى جهود المملكة في مجال سلامة الإنشاءات واللوائح المعدلة والكفاءات، وأمن البنية التحتية الحيوية، والابتكارات الأمنية من خلال الذكاء الاصطناعي.

السلامة من الحرائق وتقنياتها

كما افتتح مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء د. حمود بن سليمان الفرج، مؤتمر "السلامة من الحرائق وتقنياتها".

وأكد أن المؤتمر فرصة لمناقشة التحديات والفرص والدراسات في مجال السلامة واستدامتها، ومستجدات النظم واللوائح للوقاية من الحرائق وتقنياتها، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ.

وتطرقت جلسات المؤتمر إلى بحث مستجدات الأنظمة واللوائح وتقنياتها، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ، والتخطيط والمراقبة وإدارة الحشود لمواجهة الكوارث.

إلى جانب الدور التوعوي والتثقيفي وعلاقته بالسلامة والاستدامة، والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ في المشاريع الكبرى.