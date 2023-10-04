شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 1 ظهرًا.. أمطار خفيفة على محافظة العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظة العلا.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساء.