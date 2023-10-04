شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة نارية تنتظر نجم الهلال بعد الطرد أمام ساناجي الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة، حول أزمة طرد سلمان الفرج، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مباراة ناساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا

وتلقى سلمان الفرج، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 38، من عمر الشوط الأول برفقة لاعب ناساجي، أمير هوشميد، عقب اشتباكات اندلعت بين لاعبي الفريقين، خلال المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على نظيره ناساجي الإيرانيل بنتيجة (3-0)، على ملعب آزادي بالعاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا "موسم 2023-2024".

الفرج مهدد بالإيقاف مع الهلال

وذكر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن سلمان الفرج تلقى بطاقة حمراء مباشرة من قِبل حكم المباراة، بعد تدخله بانفعال في وجه أمير هوشميد.

وأضاف الإعلامي الرياضي أن الفرج قد يتعرض للإيقاف خلال المباريات الثلاث المقبلة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، مع نافباخور الأوزبكي، بينما تجمد رصيد ناساجي عند 3 نقاط، في المركز الثالث.