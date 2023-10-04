شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات نارية من لجنة الانضباط تصدم النصر والأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدة قرارات، على خلفية مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".

قرارات لجنة الانضباط والأخلاق

وقررت لجنة الانضباط، معاقبة وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف؛ بسبب دخول اللاعب إلى غرف تبديل الملابس وهو غير مقيد في قائمة مباراة النصر أمام الطائي، بتاريخ 29 سبتمبر، وفق تقرير مراقب المباراة.

وفرضت لجنة الانضباط، غرامة مالية ضد نادي أهلي جدة بقيمة 15 ألف ريال، كقرار غير قابل للاستئناف، مع تغريم الاتفاق بمبلغ 17.5 ألف ريال، بداعي تأخر لاعبي الفريقين في الدخول إلى أرض الملعب، والتسبب في تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين، بتاريخ 30 سبتمبر.

ووفقًا لمخالفة نادي الاتفاق، فإن لجنة الانضباط أصدرت منطوق القرار رقم (3/ل ض/ 2023) بتاريخ 16 أغسطس، ومنطوق القرار (7/ل ض/ 2023) بتاريخ 21 أغسطس، فتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الثانية، وفقًا للمادة 40 من اللائحة.

أما عن مخالفة الأهلي، فإن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (1/ل ض/ 2023) بتاريخ 16أغسطس، فتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى، وفقًا للمادة 40 من اللائحة.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بمعاقبة نادي الوحدة بمبلغ 10 آلاف ريال؛ بسبب تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب، وتأخر بداية مباراة الفريق أمام الفتح، بتاريخ 30 سبتمبر.