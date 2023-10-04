شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يقترب من الغياب عن مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الأهلي، خلال المباراة التي ستقام في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة التركي ميريح ديميرال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في مباراة ديربي جدة ضد الاتحاد.

وأوضح عبدالله أحمد الصحفي بجريدة الرياضية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، أنه حتى الآن لم تتأكد مشاركة ديميرال أمام الاتحاد بسبب إصابته في الركبة.

إصابة الركبة وراء غياب ديميرال عن الأهلي

ويعاني ديميرال من إصابة في الركبة غاب على إثرها عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الماضية ضد الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، أما الأهلي يأتي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

