شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الهلال المقبلة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزًا غاليًا على نظيره ناساجي الإيراني، بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي نافباخور الأوزبكي في وصافة المجموعة بـ4 نقاط، ثم فريق نساجي في المركز الثالث ب3 نقاط، بينما يتذيل مومباي سيتي الهندي المجموعة دون نقاط.

موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري روشن السعودي

وجاء موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال القادمة ضد الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضد الهلال، يوم السبت المُقبل الموافق 7 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة والقاهرة، لكن في السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ناديي الهلال والأخدود عبر شاشة قنوات ssc الناقل الحصري للدوري السعودي.