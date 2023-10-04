شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بنزيما من المشاركة في ديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أهلي جدة، مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب “الجوهرة المشعة” في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد أمام الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موقف كريم بنزيما من ديربي جدة

وكشفت تقارير صحفية، أخر تطورات إصابة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وموقفه من اللحاق بمواجهة الأهلي في ديربي جدة المنتظر، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن كريم بنزيما يخضع لبرنامج تدريبات يومي على فترتين، من أجل تأهيله قبل مواجهة ديربي جدة.

وتعرض كريم بنزيما لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع فريق الاتحاد في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، يوم 14 سبتمبر الماضي، وغاب عن الظهور في المباريات التالية.