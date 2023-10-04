اخبار السعوديه

5 عوامل للأمن والسلامة بحصص البدنية

0 نشر
0 تبليغ

حدد مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر، نحو 5 عوامل رئيسية للأمن والسلامة في حصص التربية البدنية بالمدارس، وهي: الوقاية من الإصابة، وتوفير حاجة الشعور بالأمان للطلاب، وتطوير المستوى الرياضي، وتوفير الوقت والمال والجهد، وحماية الممتلكات، مشددًا على ضرورة تأمين السلامة في الملاعب بالمدارس، والمتمثلة في الإجراءات الوقائية التي تتخذ للمحافظة على حياة الطلاب المشاركين في النشاط الحركي، والعمل على منع تعرضهم للإصابة أو التقليل من الإصابة في أسوأ الظروف.

تقارب الأعمار

أشار العامر، في محاضرة تدريبية، موسعة، استمرت لمدة يومين، بعنوان: «السلامة في الملاعب المدرسية» لمجموعة من معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة تحديد اتجاهات سير الأداء الحركي في المجموعات الكبيرة حتى لا تحدث اصطدامات، مع مراعاة حجم المشاركين وتقارب الأعمار والمستويات لمنع حدوث إصابات،

ملاءمة الملابس

قال العامر: إن من بين إجراءات الأمن والسلامة للطالب التأكد من ملاءمة ملابس الطالب وخلوها مما قد يؤدي إلى إصابته، والتأكد من صحة الطالب وسلامته.


كانت هذه تفاصيل خبر 5 عوامل للأمن والسلامة بحصص البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا