5 عوامل للأمن والسلامة بحصص البدنية

تقارب الأعمار
أشار العامر، في محاضرة تدريبية، موسعة، استمرت لمدة يومين، بعنوان: «السلامة في الملاعب المدرسية» لمجموعة من معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة تحديد اتجاهات سير الأداء الحركي في المجموعات الكبيرة حتى لا تحدث اصطدامات، مع مراعاة حجم المشاركين وتقارب الأعمار والمستويات لمنع حدوث إصابات،
ملاءمة الملابس
قال العامر: إن من بين إجراءات الأمن والسلامة للطالب التأكد من ملاءمة ملابس الطالب وخلوها مما قد يؤدي إلى إصابته، والتأكد من صحة الطالب وسلامته.
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