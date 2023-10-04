5 عوامل للأمن والسلامة بحصص البدنية

حدد مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر، نحو 5 عوامل رئيسية للأمن والسلامة في حصص التربية البدنية بالمدارس، وهي: الوقاية من الإصابة، وتوفير حاجة الشعور بالأمان للطلاب، وتطوير المستوى الرياضي، وتوفير الوقت والمال والجهد، وحماية الممتلكات، مشددًا على ضرورة تأمين السلامة في الملاعب الرياضية بالمدارس، والمتمثلة في الإجراءات الوقائية التي تتخذ للمحافظة على حياة الطلاب المشاركين في النشاط الحركي، والعمل على منع تعرضهم للإصابة أو التقليل من الإصابة في أسوأ الظروف.

تقارب الأعمار

أشار العامر، في محاضرة تدريبية، موسعة، استمرت لمدة يومين، بعنوان: «السلامة في الملاعب المدرسية» لمجموعة من معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة تحديد اتجاهات سير الأداء الحركي في المجموعات الكبيرة حتى لا تحدث اصطدامات، مع مراعاة حجم المشاركين وتقارب الأعمار والمستويات لمنع حدوث إصابات،

ملاءمة الملابس

قال العامر: إن من بين إجراءات الأمن والسلامة للطالب التأكد من ملاءمة ملابس الطالب وخلوها مما قد يؤدي إلى إصابته، والتأكد من صحة الطالب وسلامته.