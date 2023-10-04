شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار خفيفة على أجزاء من معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد السليل ووادي الدواسر أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد العلا أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد الطائف شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد تيماء أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة ورفحاء وعرعر أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.