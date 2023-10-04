انت الان تتابع اكتشاف مثير.. منحوتات غامضة لـ"جِمال" في الصحراء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عثر علماء الآثار على منحوتات لـ"جِمال" بالحجم الطبيعي على صخرة قرب الحدود الجنوبية لصحراء النفود في المملكة العربية السعودية.

وتم تحديد خمس لوحات تُصَور عشرات الجِمال البرية، وهي نوع منقرض كان يجوب هذا الجزء من صحراء شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، لكنه لم يحصل أبدًا على اسم علمي.

وتُظهِر الفنون التفصيلية للنحت جِمالًا ذكورًا بشكل رئيسي، مع فرو شتوي أكثر سماكة لم يتساقط بعد؛ مما يوحي بأن الفن قد تم إنشاؤه خلال فترة تزاوج الحيوانات "بين نوفمبر ومارس" قبل آلاف السنين.

وفقًا لتحليل التأريخ بالكربون المشعّ للخندقين والموقدين القديمين اللذين تم العثور عليهما في مكان قريب؛ تمت زيارة هذا الموقع مرارًا خلال ما يسمى بفترة البليستوسين المتأخرة (منذ 2.6 مليون إلى حوالى 11 ألف عام) والهولوسين الأوسط (منذ 7000 إلى 5000 عام).

ويشير العلماء -وفقًا لموقع "arkeonews" المتخصص في شؤون الآثار- إلى أنهم للمرة الأولى يحصلون على أدلة تشير إلى أن الفن الصخري قد يكون أقدم بكثير مما يتوقعه علماء الآثار.

يشار إلى أنه في عام 2016- 2017 اكتشف فريق علماء سعودي- فرنسي منحوتات لجمل بالحجم الطبيعي، ويعود تاريخها إلى 2000 عام في الصحراء السعودية، وتحديدًا في محافظة الجوف شمال غرب السعودية.

وأشارت إلى أن علماء الآثار الذين تمكنوا من تحديد اثني عشر أو نحو ذلك من النقوش التي تمثل الإبل بيّنوا أن المنطقة ربما كانت مكانًا للعبادة، أو أن الإبل كانت تُستخدم كعلامات حدودية.