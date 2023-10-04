"طيران سيشل" ينفي هبوطه اضطرارياً في جدة أمس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:32 صباحاً

نفى المتحدث الرسمي باسم شركة "طيران سيشل"، الطيران الوطني لجمهورية سيشل، ما تم تداوله أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول هبوط طائرتها اضطرارياً في مدينة جدة وهي في طريقها إلى تل أبيب. وبثّت القناة الـ12 الإسرائيلية خبراً عن هبوط اضطراري لطائرة سيشل في السعودية أمس الثلاثاء، وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاخرى الخبر، وهو ما تم نفيه من قِبل شركة الطيران. وقامت القناة بحذف التقرير من موقعها، وأكّدت شركة طيران سيشل، أنه لم يكن لديها أي رحلة إلى تل أبيب خلال اليومين الماضيين.

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