اعتباراً من اليوم.. بريطانيا تزيد رسوم التأشيرات بشكل كبير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:33 صباحاً

يدخل اعتباراً من اليوم الأربعاء قرار زيادة رسوم جميع أنواع التأشيرات البريطانية في جميع أنحاء العالم حيز التنفيذ. وبعد الزيادة الجديدة، وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهًا إسترلينيًا، وهذا يعني زيادة قدرها 15 جنيهًا إسترلينيًا، ولمدة سنتين، فستكون التكلفة 400 جنيه إسترليني، مما يعني زيادة قدرها 24 جنيهًا إسترلينيًا، وبالنسبة لمدة 5 سنوات، ستكون التكلفة 771 جنيهًا استرلينيًا، وهذا يعني زيادة قدرها 101 جنيه إسترليني. وستشهد كذلك رسوم تأشيرات الطلاب زيادة بقدر 127 جنيهًا إسترلينيًا لتصل إلى 490 جنيهًا إسترلينيًا. يأتي هذا القرار بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في يوليو الماضي أنه ستتم زيادة الرسوم المفروضة على المتقدمين للحصول على التأشيرة "بشكل كبير" لتلبية الزيادة في أجور القطاع العام في البلاد.

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