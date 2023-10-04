أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تقليص الإمدادات

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلُّص إمدادات الخام العالمية.

وبحلول الساعة 00:04 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 89.34 دولار للبرميل.

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