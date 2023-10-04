10 آلاف فرصة وظيفية يستهدف قطاع الرعاية الصحية استحداثها سنوياً حتى 2025

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:40 صباحاً

قالت وزارة الصحة، إن قطاع الرعاية الصحية يهدف إلى استحداث ما يقارب 10 آلاف فرصة وظيفية جديدة للسعوديين سنوياً حتى عام 2025م. وأضافت الوزارة، عبر حسابها بمنصة إكس، أن قطاع الرعاية الصحية يشكل أحد القطاعات ذات العائد الاقتصادي العالي. وأردفت، أن القطاع يصنف بأنه من الخدمات التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها لرفع نسبة المحتوى المحلي، ويهدف القطاع إلى استحداث تلك الوظائف بما يدعم تطوير الخبرات والمهارات المحلية واستقطابها.

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