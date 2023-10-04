ثورة طبية.. روبوت يسبق الأطباء في اكتشاف سرطان خطير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:43 صباحاً

طوّر العلماء روبوتًا جديدًا يمكنه الكشف عن سرطان الثدي عند النساء بشكل أفضل من الأطباء. وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، يأمل خبراء من جامعة بريستول، أن يتم طرح الروبوت في الصيدليات والمراكز الصحية؛ مما سيُحدث ثورة كاملة في الكشف عن سرطان الثدي عند النساء. وقال المؤلف الرئيسي جورج جينكينسون إنه يريد أن تساهم التكنولوجيا في إكمال سلسلة التقنيات المستخدمة لتشخيص سرطان الثدي. ويعزز الكشف المبكر عن السرطان معدلات البقاء على قيد الحياة. ويعمل جورج وفريقه على تطوير الروبوت لجعله أفضل وأسرع وأكثر موثوقية من أي طبيب في اكتشاف السرطان. وقال الفريق في مؤتمر RO-MAN الطبي؛ حيث قدّموا النتائج التي توصلوا إليها: إنه من خلال الجمع بين التقنيات التي يستخدمها الطبيب والذكاء الاصطناعي؛ يجب أن يكون الروبوت قادرًا على العثور على كتل أعمق في أنسجة الثدي، والتي سيكون من المستحيل اكتشافها بمجرد اللمس البشري وحده. وأوضح جورج: "نظامنا الآلي يتمتع بالبراعة اللازمة لإجراء فحص سريري للثدي، ونأمل أن يكون هذا في المستقبل مساعدة حقيقية في تشخيص السرطان مبكرًا".

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