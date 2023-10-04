قراءة في النماذج العددية للطقس.. "الحصيني": أمطار في 3 مناطق وتمتد

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حسب النماذج العددية للطقس، متوقع إن شاء الله اليوم الأربعاء، أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرّمة.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، تمتد -إن شاء الله- إلى تهامة تلك المناطق وأجزاءٍ متفرقة ومحدودة من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، وغربي منطقتَي حائل والجوف، وشمال الشمالية، وتمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من اليمن، تُالخليج 365 برياحٍ نشطة ومغبرة، والله أعلم.

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