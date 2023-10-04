فيديو.. أمانة الرياض: أعمال الاعتناء بالخطوط الأرضية في طرق العاصمة مستمرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 5:53 صباحاً

تواصل أمانة الرياض، أعمال الاعتناء بالخطوط الأرضية في الطرقات العامة؛ بهدف تحسين بنية الطرق وتطوير البنية التحتية لضمان راحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وأظهر فيديو نشرته "الأمانة"، عبر حسابها في منصة "إكس"، استخدم أجهزة وآلات حديثة في الطرقات لاستعادة لونها الطبيعي، وضمان أداء دورها الحيوي في تنظيم الحركة المرورية بكفاءة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة حركة المرور.

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