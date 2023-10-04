"الشؤون الإسلامية" تنفّذ 48511 نشاطًا دعويًّا في مختلف مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 6:02 صباحاً

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 48511 برنامجًا ونشاطًا دعويًّا في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2023م، تَضمنت محاضرات وكلمات وعظية، ولقاءات وندوات ودورات علمية، وجولات دعوية، وغيرها. وأوضح تقرير صادر عن وكالة الوزارة للدعوة والإرشاد أن البرامج شملت (8249) محاضرة، و(21190) كلمة، و(2359) لقاءً توعويًّا، و(889) ندوة، و(574) دورة علمية، و(4199) نشاطًا في العقيدة، وبث (9723) رسالة ومقطعًا دعويًّا، وتنفيذ (1328) جولة دعوية. وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تحقيقًا لرسالتها في الدعوة إلى الله على منهج الوسطية والاعتدال، والاهتمام والعناية ببيوت الله ومرتاديها.

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