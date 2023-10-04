السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ 48511 منشطًا دعويًا في مختلف مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 48511 برنامجًا ومنشطًا دعويًا في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2023م، تضمنت محاضرات وكلمات وعظية، ولقاءات وندوات ودورات علمية، وجولات دعوية، وغيرها.

وأوضح تقرير صادر عن وكالة الوزارة للدعوة والإرشاد أن البرامج شملت (8249) محاضرة، و(21190) كلمة، و(2359) لقاءً توعويًا، و(889) ندوة، و(574) دورة علمية، و(4199) منشطًا في العقيدة، وبث (9723) رسالة ومقطعًا دعويًا، وتنفيذ (1328) جولة دعوية.

وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تحقيقاً لرسالتها في الدعوة إلى الله على منهج الوسطية والاعتدال، والاهتمام والعناية ببيوت الله ومرتاديها.