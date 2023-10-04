وفاة معلمة و6 إصابات في حادث مروري بالعيص

كشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده بأن مستشفيات التجمع استقبلت صباح اليوم 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع. وبين حموده بأنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات. وأضاف حموده بأن أحد الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمسة حالات شهدت إصابات متوسطة تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم وحالة إلى مستشفى العيص والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.



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