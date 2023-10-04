انت الان تتابع "أمانة الشرقية": استهداف قرابة 12 ألف مبنى لشهادة "امتثال المباني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 7:04 صباحاً

ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن حصر 11,854 مبنى مستهدفاً لشهادة امتثال المباني، بهدف ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوّه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن وتحسين جودة الحياة. وأضافت "الأمانة"، أنه تم الانتهاء من حصر المباني المستهدفة، ومواقعها عبر نظام المعلومات الجغرافية، وتصنيفها إلى مبانٍ مستدلٍ على أصحابها ومبانٍ لم يتم الاستدلال على مُلاكها، وتمّت زيارة المواقع المستهدفة لوضع الإشعارات وتنبيه الملاك، وبلغ عدد شهادات امتثال المباني لدى "الأمانة" حالياً 131 شهادة ما بين طلب ومنتهٍ ومسودة وملغى. وأكّدت "الأمانة" إلزامية إصدار جميع المباني التي تم حصرها للشهادة حسب دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني". ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوّه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، إصدار "شهادة امتثال المباني" أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي.

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