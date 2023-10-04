"الصحة": التحصين بلقاح الإنفلونزا يقلل من احتمالية دخول المستشفى 40 - 60 %

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 7:06 صباحاً

أكّدت وزارة الصحة على الجميع، ضرورة التحصين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أنه يقلل من احتمالية دخول المستشفى بنسبة تتراوح ما بين ٤٠ و٦٠ %. وقالت الوزارة: إن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي خامس سبب يؤدي إلى الوفاة في المملكة. وأضافت عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه من المتوقع أن تسبّب الإنفلونزا الموسمية 290 ألفاً إلى 650 ألف وفاة سنوياً على مستوى العالم، حسب منظمة الصحة العالمية. وتابعت: تقل احتمالية دخول المحصنين باللقاح العناية المركزة مقارنة بغير المحصنين بنسبة تصل إلى ٢٦ %، فيما تقل احتمالية وفاة المحصنين باللقاح نتيجة المضاعفات مقارنة بغير المحصنين بنسبة ٣١ %.

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