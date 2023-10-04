انت الان تتابع "معين": أكثر من 5 ملايين زيارة لخدمة طلب استئناف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 7:16 صباحاً

مكّنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية من خدمة 5,996,447 زائراً، وذلك منذُ تفعيلها. وأوضح ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية أن خدمة تقديم طلب استئناف تعـد واحدة من أهم خدمات منصة معين الرقمية لدى المستفيدين، حيث تتيح الخدمة تقديم طلبات الاستئناف بشكل رقمي كامل، وفق أنظمة التقاضي وقواعد الخدمات والبيانات الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. يُذكر أن المستفيدين من الخدمة يمكنهم من خلالها رفع طلبات الاستئناف على أحكام وقرارات المحاكم الإدارية وإرفاق مستنداتها ومتطلباتها، إضافة إلى متابعة إجراءات ومستجدات الطلبات والدعاوى، حيث يسعى ديوان المظالم إلى تطوير خدماته القضائية الرقمية وما لذلك من اختصارٍ للوقت والجهد على أطراف الدعاوى وزيادة الإنتاجية للقائمين عليها، مع ضمان دقة وسلامة الإجراءات وإمكانية قياس أداء الخدمات ومؤشرات الاستخدام وما لها من أهمية في تحديثها وتطويرها.

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