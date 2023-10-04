وزير خارجية إيران: اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد و سباهان في وقت لاحق..وعلاقاتنا في الاتجاه الصحيح

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في وقتٍ لاحق.

وتابع: اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية، مؤكداً أن العلاقات مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.

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