انت الان تتابع "ظهرك سالم".. "الصحة" تحذّر من قيادة السيارة أكثر من 20 ساعة أسبوعياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الصحة، أن القيادة لأكثر من 20 ساعة أسبوعياً، سبب أساسي في آلام الظهر.

وتحت عنوان "دربك صحة وظهرك سالم"، أوضحت الوزارة عبر المنصة التوعوية "عش بصحة" في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن القيادة لأكثر من 20 ساعة أسبوعياً تعد سبباً رئيساً في آلام الظهر.

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