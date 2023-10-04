انت الان تتابع أغلى ما يملكه العرب.. "الزعاق" يوضّح علاقة موسم الوسم وإنتاج لبن الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 7:52 صباحاً

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن العلاقة بين موسم الوسم والإبل. وقال الزعاق إن أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال هي الإبل، وهي مصدر العزة والثروة عندهم قديمًا وحديثًا. وأضاف في فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، أنه مع قرب دخول موسم الوسم تتلطف الأجواء، وتبدأ المواشي تُدِر اللبن، ويَنعَم وبرها وتقترب الإبل "الموطية" من الولادة والمسماة عند العرب بـ(العشر) وهي النوق التي بلغت في حملها ١٠ شهور. ولفت الزعاق إلى أن الله عز وجل قرَن عدم الاهتمام بالإبل وإهمالها باقتراب يوم القيامة؛ وذلك في قوله تعالى: {إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت}. وتابع أن أهم مواسم العرب على الإطلاق هو موسم "الوسم" مأخوذة من وسم الإبل؛ فالعرب قديمًا كانوا يَسِمُون إبلهم مع دخول هذا الموسم؛ لأنها تختلط في المرعى حتى لا تضيع.

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